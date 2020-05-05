شكرا لقرائتكم طارق يحيي يعلق ضاحكاً على استكمال الدوري: شكلنا داخلين على دورة رمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق يحيي مقدم برنامج زملكاوي على قرارات اتحاد الكرة واستكمال الدوري ضاحكاً بسبب عدم قناعته بالاشتراطات التي يرغب اتحاد الكرة في تنفيذها خلال الفترة المقبلة. قال طارق يحيي خلال برنامجه المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "شكلنا داخلين على دورة رمضانية". Advertisements ووصف طارق يحيي التصور الجديد لعودة الدوري المصري وتحديدا الاشتراطات التي وضعت لاستئناف البطولة من جديد بـ"الخزعبلية" نتيجة عدم قدرة الأندية على تنفيذها. وأعلن نادي الزمالك موقفه من عودة بطولة الدوري المصري الممتاز والرافض لفكرة استكمال النشاط بسبب المخاوف الشديدة من فيروس كورونا بالإضافة الى صعوبة المنافسة على اللقب أمام النادي الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيي يعلق ضاحكاً على استكمال الدوري: شكلنا داخلين على دورة رمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.