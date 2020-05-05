اخبار الرياضه

عادل عبد الرحمن: اتحاد الكرة سبب فشل منظومة الكرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: اتحاد الكرة سبب فشل منظومة الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

أكد عادل عبد الرحمن لاعب المنتخب المصري السابق أن مجلس إتحاد الكرة هو سبب فشل المنظومة الكروية في مصر خلال الفترة الأخيرة .

 

Advertisements

وأشار لاعب المنتخب الوطني السابق في تصريحات تلفزيونية أن الكورة في مصدر ماشية بالعلاقات كيف يعود شوقي غريب للمنتخب الأولمبي بعدما فشل في قيادة المنتخب الأول ونفس الأمر مع حسام البدري مضيفاً إلى أن الإختيارات في الأجهزة الفنية للمنتخب تُدار بالعلاقات والمصالح الشخصية .

 

وتابع الكورة في مصر تفتقد إلى الإحترافيه في التعامل وتواجد العدل في الإختيارات حسب كفاءة الجهاز الذي سيتولى المسؤلية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادل عبد الرحمن: اتحاد الكرة سبب فشل منظومة الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا