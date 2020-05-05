شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: اتحاد الكرة سبب فشل منظومة الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد عادل عبد الرحمن لاعب المنتخب المصري السابق أن مجلس إتحاد الكرة هو سبب فشل المنظومة الكروية في مصر خلال الفترة الأخيرة .

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وأشار لاعب المنتخب الوطني السابق في تصريحات تلفزيونية أن الكورة في مصدر ماشية بالعلاقات كيف يعود شوقي غريب للمنتخب الأولمبي بعدما فشل في قيادة المنتخب الأول ونفس الأمر مع حسام البدري مضيفاً إلى أن الإختيارات في الأجهزة الفنية للمنتخب تُدار بالعلاقات والمصالح الشخصية .

وتابع الكورة في مصر تفتقد إلى الإحترافيه في التعامل وتواجد العدل في الإختيارات حسب كفاءة الجهاز الذي سيتولى المسؤلية .