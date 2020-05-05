شكرا لقرائتكم جيلبرتو: جماهير الأهلى اعتبرتنى ابن النادى.. والإدارة وقفت معايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأنجولى سيباستياو جيلبرتو لاعب الأهلى السابق، أنه يرتبط بعلاقة قوية مع الجماهير الأهلاوية التي اعتبرتنى ابن من أبناء النادى.

وقال جيلبرتو خلال مداخلة فيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت2: دخلت الأهلى وأنا عندى 21 سنة وارتبط جدا بجماهير النادى ومازالت أعشقهم لذلك أعتبر نفسى ابن النادى وهو ما وجدته من الجماهير".

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وأضاف الأنجولى جيلبرتو: أشكر جماهير الأهلى لدعمهم الدائم لى وهم السبب في كل ما وصلنا له في الفترة الذهبية للنادى، مؤكدا مينفعش نحصر الأهلى في جيلى فقط فعندما جئنا وجدنا النادى الأكبر في أفريقيا وله تتويجات كبيرة في مصر".

أوضح لاعب الاهلى السابق: "تعلمت من الأهلى كل شيء، وأن احترام النادى فوق كل شيء وهو ما يعمل عليه كل المنتمين له لذلك تجده في مكانة عالية عن جميع الأندية، وكذلك التواضع مع كل الناس وأن موهبتك لا تعطيك أي شيء دون الاحترام والتواضع وحب الأخرين".

وقال جيلبرتو: أحس دائما بحب الجماهير المصرية، وأكون سعيد جدا بإنجازات الزمالك غريم الأهلى في أفريقى لذك أجد حبا من جماهير الزمالك أيضا.