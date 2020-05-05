شكرا لقرائتكم عبد الفتاح: نفتقد لاحتراف الحراس المصريين في الدوريات الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال زكي عبد الفتاح مساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي أن محمد الشناوي وأبو جبل قريبين من بعض في مستواهم داخل الملعب ونفتقد لإحتراف الحُراس . وأضاف عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية مع أنه لا يوجد حُراس مميزين سوى هذا الثنائي في مصر مشيراً إلى إننا نفتقد إلى إحتراف الحراس في الدوريات الكبرى لتطوير مستواهم أكثر وتواجد أكثر من حارس بمستوى مميز .

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