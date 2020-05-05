شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الاشتراطات الموضوعة لعودة الدوري المصري "خزعبلية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيي كابتن الزمالك السابق إن الأفكار المطروحة لعودة الدوري المصري الممتاز من جديد غير مدروسة من قبل القائمين على إدارة الكرة في مصر.

ووصف طارق يحيي خلال مقدمة برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، التصور الجديد لعودة الدوري المصري وتحديدا الاشتراطات التي وضعت لاستئناف البطولة من جديد بـ"الخزعبلية" نتيجة عدم قدرة الأندية على تنفيذها.

وأعلن نادي الزمالك موقفه من عودة بطولة الدوري المصري الممتاز والرافض لفكرة استكمال النشاط بسبب المخاوف الشديدة من فيروس كورونا بالإضافة الى صعوبة المنافسة على اللقب أمام النادي الأهلي.