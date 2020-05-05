شكرا لقرائتكم زكي عبد الفتاح: الكرة في مصر ماشية بالعلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال زكي عبد الفتاح مُساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي أن الكرة في مصر خلال الفترة الأخيرة ماشية بالعلاقات ولا تُدار بالمساواة والعدل .

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وأضاف عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية أنه كان لابد من إستمرار ضياء السيد في جهاز المنتخب بعد رحيل الأمريكي برادلي نظراً لما قدمه من إنضباط بين اللاعبين في معسكرات المنتخب خاصة وأنه يتمتع بعلاقة طيبة بين اللاعبين .

وتابع أن السبوبة وراء إختيارات مدربي المنتخبات المصرية وليس بكفاءة المدربين بتولي هذه المسؤلية مشيراً إلى أن هذا الأمر عاد بالسلب على آداء المنتخب وإبتعد عن المستوى المميز الذي إعتدنا عليه .