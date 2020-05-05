شكرا لقرائتكم عبد الجليل: حزين بسبب تجاهل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق انه حزين بسبب تجاهل إدارة القلعة الحمراء لتواجده داخل النادي خاصة بعد تحقيقه نجاحات كبيرة في قطاع الناشئين بمصر المقاصة .

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واضاف عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية انه على الرغم من تواجده بالقلعة الحمراء ١٣ سنة كلاعب حقق الكثير من البطولات الإ انه تم تجاهله خلال الفترة الماضيه من التواجد في قطاع الناشئين خاصة وانه لديه خبرة كبيرة وقاد المقاصة لتحقيق ارقام قياسية في قطاع الناشئين وتطور آداء اللاعبين.

وتابع قدمت الكثير للاهلي اثناء تواجدي ولم ابخل بأي شئ مشيرا الي ان تجاهل مسؤلين القلعة الحمراء يُعد امر غريب بعد المستوى المميز الذي ظهرت عليه مع المقاصة خلال الفترة الاخيرة .