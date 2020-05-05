شكرا لقرائتكم عبد الجليل: حزين بسبب تجاهل الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق انه حزين بسبب تجاهل إدارة القلعة الحمراء لتواجده داخل النادي خاصة بعد تحقيقه نجاحات كبيرة في قطاع الناشئين بمصر المقاصة .
واضاف عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية انه على الرغم من تواجده بالقلعة الحمراء ١٣ سنة كلاعب حقق الكثير من البطولات الإ انه تم تجاهله خلال الفترة الماضيه من التواجد في قطاع الناشئين خاصة وانه لديه خبرة كبيرة وقاد المقاصة لتحقيق ارقام قياسية في قطاع الناشئين وتطور آداء اللاعبين.
وتابع قدمت الكثير للاهلي اثناء تواجدي ولم ابخل بأي شئ مشيرا الي ان تجاهل مسؤلين القلعة الحمراء يُعد امر غريب بعد المستوى المميز الذي ظهرت عليه مع المقاصة خلال الفترة الاخيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الجليل: حزين بسبب تجاهل الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.