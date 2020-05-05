شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لا أعمل في التدريب بالمجاملة.. وأتعلم من مدرسة طولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه لا يعمل في التدريب بالمجاملة ونجاحاته تتخطى أية إخفاقات ، حيث أنه حقق أول ميدالية برونزية لمنتخب مصر للشباب في كأس العالم 2001 والتتويج بلقب أمم إفريقيا تحت 17 سنة والتأهل إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن كل مرحلة تولى فيها تدريب المنتخبات كان يبني أجيالا جديدة، ولكن كل هذا يتم اختزاله.

قال غريب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: أن حسن شحاتة علامة من علامات التدريب في الكرة المصرية وهناك مدربين كانت أشاهدهم وهم يدربوا في الكرة المصرية مثل حلمي طولان، وهو لديه مدرسة خاصة في التدريب، ومن يتخطاه في التدريب هو حسن شحاتة وفقا للأرقام ولا يصح أن يدخل في مقارنة مع أي مدرب نهائيا.

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كما أشاد بمدربين كبار مثل مختار مختار وطلعت يوسف، وحققوا نجاحات وهناك جيل جديد من التدريب مثل حسام حسن والذي حقق نجاحات أبرزها مع منتخب الأردن، وكذلك عماد النحاس الذي يحقق نجاحات كبيرة لا ينكرها أحد.

أضاف: أنا واحد من المدربين المعدودين الذين عملوا مع المنتخبات القومية وحققوا نجاحات مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة.