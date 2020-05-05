شكرا لقرائتكم رئيس وادى دجلة: الظروف لم تساعد تاكيس.. وعبد العاطى لم يتلق عروضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة، أن الظروف لم تساعد اليونانى تاكيس جونياس مع وادى دجلة فى الفترة الأخيرة له مع الفريق، والحظ وقف أمامه.

وقال رئيس نادى وادى دجلة خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت2: الظروف لم تساعد تاكيس جونياس مع الفريق في الأيام الأخيرة والحظ لم يحالفه، وقمنا بإقالته ولكن لازلنا نلعب بنفس طريقته لاقتناعنا بها، فأحيانا الفريق يحتاج للتغيير لكسر النحس.

وتابع ماجد سامى، أن لاعبه محمد عبد العاطى لم يتلق أي عروض هذا الموسم، رغم الكلام الكتير في وسائل الإعلام، وهو مركز جدا معنا وأتمنى انضمامه لمنتخب مصر.

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وعن عودة الدورى، أكد رئيس نادى وادى دجلة: أن اللجنة الخماسية بتاخد قرارات دون التحدث مع الأندية المشاركة في الدورى، ومش عارف الأوضاع بتزداد خطورة في مصر بسبب كورونا وإحنا مصممين نرجع الدورى، وكل العمليات الحسابية لاستكماله معقدة وستؤثر على الموسم المقبل.

وأضاف ماجد سامى: لو الدولة خدت قرار عودة الدورى سأوافق وهشارك ولكن لازم حد يتحمل المسئولية التي من الممكن أن تحدث من عودة النشاط، لأن إصابة أي لاعب أو وفاته سيكون أمرا صعبا، مؤكدا أن بعض المحترفين في أندية الدورى غير متواجدين في مصر والمطارات مقفولة فكيف نستأنف الدورى؟.