شكرا لقرائتكم زكى عبد الفتاح: اتحاد الكرة يحتاج لقوة شخصية حسام غالى وحسنى عبد ربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زكي عبد الفتاح مساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي أن الكرة المصرية تحتاج إلى كوادر جديدة خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة في المستقبل . وأضاف عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية أن حسام غالي وحسني عبد ربه كوادر شابة مميزة جداً وفي حالة تواجدهم داخل إتحاد الكرة المصري سيكون لهم دور قوي وفعال خاصة وأنهم يتمتعون بشخصية قوية ولديهم فكر مختلف . وتابع أنه لايتمنى تواجد نفس الأسماء السابقة لإنتخابات إتحاد الكرة القادمة ونتطلع لظهور كوادر وأسماء جديدة تضيف للمنظومة من أفكار وخطط جديدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زكى عبد الفتاح: اتحاد الكرة يحتاج لقوة شخصية حسام غالى وحسنى عبد ربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.