شكرا لقرائتكم ماجد سامى: حسابات استكمال الدورى معقدة.. ولازم حد يتحمل المسئولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة، أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة تتخذ قرارات حاسمة دون التحدث مع أندية الدورى الممتاز.

وقال رئيس نادى وادى دجلة خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت2: أولا اللجنة الخماسية بتاخد قرارات دون التحدث مع الأندية المشاركة في الدورى، ومش عارف الأوضاع بتزداد خطورة في مصر بسبب كورونا وإحنا مصممين نرجع الدورى، وكل العمليات الحسابية لاستكماله معقدة وستؤثر على الموسم المقبل.

وأضاف ماجد سامى: لو الدولة خدت قرار عودة الدورى سأوافق وهشارك ولكن لازم حد يتحمل المسئولية التي من الممكن أن تحدث من عودة النشاط، لأن إصابة أي لاعب أو وفاته سيكون أمرا صعبا، مؤكدا أن بعض المحترفين في أندية الدورى غير متواجدين في مصر والمطارات مقفولة فكيف نستأنف الدورى؟.

وأرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الاثنين، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رداً على خطاب الأخير بتحديد مصير الدورى المصرى قبل يوم 5 مايو الجارى.

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وتضمن الخطاب أن اتحاد الكرة يرغب بشكل قاطع فى استئناف مسابقة الدورى وعدم إلغائه، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد نهائى لعودته انتظارا لقرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن، خاصة أن هناك العديد من الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حال عودة الدورى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اتحاد الكرة فى خطابه أنه سيرسل خطابا جديدا يوم 15 مايو المقبل، يتضمن تفاصيل أكثر بشأن مصير الدورى، خاصة أن موقف الحكومة المصرية ربما يتضح قبل هذا الموعد.