شكرا لقرائتكم بوجلبان: الأهلي استعاد ملامح البطل والأقرب للتتويج بلقب إفريقيا بنسبة 99% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف التونسي أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق أن الدوري التونسي سيعود قريبا، موضحا أن الفرق ستعود للتدريب يوم 15 مايو على أن ينطلق الدوري 15 يونيو على أن ينتهي بنهاية يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الوضع في تونس تحسن كثيرا بشأن تفشي فيروس كورونا مقارنة بدول أوروبية، مشيرا إلى انه لا يوجد اتجاه لإلغاء الدوري التونسي،

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: الجميع فخور بمستوى علي معلول مع الأهلي ن ولكن فرديا أصح واحدا من أبرز اللاعبين، خاصة أنه مدافع وهداف ومفتاح هجومي مهم للفريق الأحمر، مشيرا إلى أن الأهلي استعاد ملامح البطل بعد التغلب على صن داونز الجنوب افريقي، خاصة أنه مستواه كان متذبذبا في البطولة الافريقية، ولكن شعرنا بالطمأنينة بعد أدائه أمام بطل جنوب افريقيا.

أوضح أن رينيه فايلر اكتسب خبرة العمل في افريقيا، ونجح في اعداد الفريق جيدا ، وقد يسير على خطي مانويل جوزيه في تحقيق انجازات مع الفريق الأحمر.

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أوضج أن حمدي النقاز لديه مشكلة مع الشرطة التونسية، ولكن الأزمة في طريقها للحل، وهناك مفاوضات مع الشرطة التونسية لاحتواء أزمة النقاز، مشيرا إلى أن سبب تألق فرجاني ساسي هو وجوده بجوار طارق حامد لن المدرب استغل توظيفه جيدا في اللعب وسط الملعب وأتوقع بقاؤه في مصر لشعوره بالارتياح.

أضاف أن مستوى الأهلي والزمالك يؤهلهم للتواجد في نهائي دوري الأبطال خاصة الأهلي الذي أتوقع صعوده للماراة النهائية بنسبة 99%، مشددا على أن انضكام حمدي النقاز للأهلي صعب، ولم يتوسط لانضمام النقاز للأهلين لاسيما أن التوجه داخل الأهلي أن يكون بديل أحمد فتحي محلي وليس أجنبي.

شدد على أنه أعطى آرائه لمسئولي الأهلي حول مستوى بعض اللاعبين الذين يعرف مستواهم باعتباره واحدا من أبناء الأهلي، وكان على تواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات لإداء رأيه في اللاعبين.