شكرا لقرائتكم شوقي غريب: أتمنى استمرار رمضان صبحي بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي كان من الممكن استثناء بعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع أنديتهم في الفترة الماضية حال اقامة الاولمبياد في موعده الأساسي باعتبار أن المدة قصيرة بين خوض بطولة أمم إفريقيا بالقاهرة وبين موعد الأولمبياد، ولكن تغيير موعد الدورة الأوروبية قد يغير من الوضع لأنه سيكون هناك أكثر من عام.

شدد في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: على أن موقف اللاعبين سيكون على حس من يحصل على فرصة المشاركة، مشيرا إلى أنه سيختار قائمة أسماء وستكون الأولوية لمن يحصل على فرصة المشاركة ولن يكون هناك مجال لباب الاستثناءات ، مشددا على أنه يفضل بقاء رمضان صبحي في الأهلي وعدم عودته للاحتراف الخارجي في الموسم القادم، لأنه سيتعامل معه بسهولة بعكس الحال لو خرج للاحتراف.

استطرد أن رمضان لا يفتعل مشاكل في جهاز المنتخب، خاصة أنه في بعض الاوقات أشرك الثلاثي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد محمود ولم يعترض على ذلك واحترم قرار الجهاز الفني، مؤكدا أنه خاض العديد من التجارب منها من كانت ناجحة ومنها من لم يكتب لها النجاح.