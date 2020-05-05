شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى: لم نتلق عروضا لمحمد عبد العاطى ونتمنى انضمامه للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ماجد سامى، مالك نادى وادى دجلة، أن محمد عبد العاطى مدافع الفريق الدجلاوى لم يتلق أى عروض رسمية محلية من أى نا خلال الموسم الحالى، متمنيا انضمامه لصفوف المنتخب الوطنى.

وأضاف سامى، فى تصريحات لبرنامج الدرجة الثالثة على أون تايم 2، أن هناك بعض المحترفين داخل صفوف فريقه متواجدين حاليا ببلادهم وغير متواجدين بمصر والمطارات مغلقة، فكيف يتم استئناف الدورى بدونهم، خاصة أنهم يمثلون قوة لكل فرق الدورى.

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وعن إقالة اليونانى تاكيس شدد ماجد سامى أن الظروف لم تساعد الخواجة اليوانى والحظ لم يحالفه وهو ما اضطرنا لإقالته، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الفريق ما زال يلعب بنفس طريقته حتى الآن.

من ناحية أخرى، كشف ماجد سامى أنه توقف عن تشجيع الأهلي منذ رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، عن القلعة الحمراء، في عام 2000.

وقال ماجد سامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أعترف أنني توقفت عن تشجيع النادي الأهلي يوم أن تركوا حسام وإبراهيم حسن ودفعوهم للانضمام للزمالك، فلم أر في حياتي مثلهما في الإخلاص للنادي الأهلي".