شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فرحة هستيرية من حسام عرفات بعد اصطياد سمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسام عرفات لاعب الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، بطريقة "هستيرية" بعد نجاح أصدقائه فى اصطياد "سمكة" خلال تواجدهم على أحد الشواطئ.

ونشر عرفات عبر استورى صفحته على انستجرام، مقطع فيديو قصير، خلال احتفاله مع أصدقائه بصيد "السمكة"، حيث يتواجد حسام وعدد من أصدقائه فى إحدى القرى الساحلية منذ توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا.

فى سياق أخر، استغل اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى لوادى دجلة، فترة توقف مسابقة الدورى، لفتح ملف تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

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وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.

وحرص المدير الفنى للفريق الدجلاوى على الاطلاع على التقرير الذى أعده مواطنه تاكيس جونيس المدير الفنى السابق عن لاعبى الفريق قبل الرحيل، حيث يرغب فى معرفة كافة الثغرات التى يعانى منها الفريق الدجلاوى، خاصة وإنه لم يتمكن من مشاهدة الفريق على أرض الواقع سوى فى مباراة واحدة فقط أمام طنطا قبل أن تتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وتولى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليونانى السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى.

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصى، ثم تولى تدريب أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصى، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولى تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016.