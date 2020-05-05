أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 4 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 4 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصطفى فتحى خارج حسابات الرحيل عن الزمالك فى الموسم القادم

مصطفى فتحى خارج حسابات الرحيل عن الزمالك فى الموسم القادم

استبعد مسؤولو الزمالك مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، من حسابات الرحيل فى الموسم المقبل، بعد إبداء عدد من الأندية المحلية، وعلى رأسها الإسماعيلى، رغبتها فى الحصول على خدمات اللاعب بالموسم الجديد، فى ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض بالموسم الحالى، قبل توقف النشاط الكروى فى ضوء إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا.

أكد مصدر داخل النادي المصري، أن مسئولو الزمالك يكثفون من مفاوضاتهم مع نظرائهم بالمصرى من أجل التعاقد مع الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق الساحلى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بمهاجم سوبر بجانب مصطفى محمد.

صور.. طارق حامد يخوض تدريباته فى غزل المحلة

يرفض كعادته الاستسلام بسهولة، والابتعاد عن المستطيل الأخضر، حيث قام طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بمواصلة تدريباته البدنية الشاقة فى ظل توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا.

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