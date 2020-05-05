أخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 4 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاثنين 4 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يؤجل تعديل عقدى الشيخ وعلى لطفى بسبب كورونا الأهلى يؤجل تعديل عقدى الشيخ وعلى لطفى بسبب كورونا استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة أنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقي زملائهم، خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق. فيديو.. ديانج لـ"جمهور الأهلى": من هو اللاعب المحترف الأكثر مشاركة فى المباريات ؟ Advertisements شارك المالى أليوديانج لاعب فريق الأهلي في مسابقة القلعة الحمراء التي دشنتها طوال شهر رمضان مع الجمهور، وظهر في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي وهو يقول سؤال اليوم الحادى عشر من المسابقة.

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