7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 4/5/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها حرصت شركة استادات القابضة علي تخصيص رقم التليفون 15551 للتواصل مع المواطنين للتعرف والحجز في أندية سيتي أحدث الأندية الرياضية والذي ستقوم الشركة بانشأئه في 15 مدينة بمختلف محافظات مصر لتطوير الرياضة المصرية . حرصت شركة استادات القابضة علي تخصيص رقم التليفون 15551 للتواصل مع المواطنين للتعرف والحجز في أندية سيتي أحدث الأندية الرياضية والذي ستقوم الشركة بانشأئه في 15 مدينة بمختلف محافظات مصر لتطوير الرياضة المصرية . تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا مع مسؤولى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا الخميس المقبل بنظام "الفيديو كونفرانس". Advertisements استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة أنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقي زملائهم.. تمنى عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق أن يتم استئناف النشاط الكروي من جديد، مبدياً اندهاشه من اعتراض بعض الأندية على استكمال الدوري هذا الموسم.. استأنف اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعات مناقشة خطط الاتحادات المتوقعة فى الفترة القادمة، بحضور اتحادات الملاكمة والرماية. زيزو يستعد للعودة إلى الزمالك بالعلاج المائى وبرنامج تقوية القدم يخضع محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، خلال الفترة الحالية، لعمليات العلاج الطبيعى باستخدام الماء فى الاستشفاء.

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