الامارات | مدرب الشارقة العنبري يشارك في حملة إنسانية دعما للاجئين في العالم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشارقة العنبري يشارك في حملة إنسانية دعما للاجئين في العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة عبد العزيز العنبري في الحملة الإنسانية التي اطلقتها مؤسسة "القلب الكبير" تحت عنوان" دعمك لهم مسافة أمانهم" وذلك من أجل مساعدة اللاجئين والنازحين على مستوى العالم وتحسين أحوال المتأثرين من جائحة " كورونا " كوفيد 19" .
وناشد العنبري من خلال شريط فيديو بثه نادي الشارقة على صفحته " عبر" توتير" الجميع دعم ومساعدة اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من النازحين الذين يعانون من النقص في مستلزمات خدمات الرعاية الصحيةفي ظل خطر إنتشار فيروس كورونا .
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