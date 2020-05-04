شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصوله على لقب الأفضل عالميًا.. 5 معلومات عن شعار النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل شعار النادي الأهلي المصري على لقب الأفضل من بين 50 شعارًا لأندية العالم في استفتاء أجرته صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وحسم الأهلي لقب الأفضل بعد صراع شرس مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي، حيث جمع النادي المصري 3 ملايين صوتًا مقابل 2.9 مليون لنظيره المغربي.

وبهذه المناسبة نستعرض في هذا التقرير 5 معلومات عن شعار النادي الأهلي ومراحل تطوره.

1. شريف بك صبري، عضو النادي الأهلي وخال الملك فاروق، هو أول من صمم شعارًا للنادي، في الثالث من نوفمبر لعام 1917.

2. كان أول شعار للنادي الأهلي مستوحى من علم مصر في فترة حكم الخديوي عباس حلمي الثاني، وكان لونه أحمر مزينًا بالخطوط البيضاء الطولية، ويتوسطه شعارالهلال والنجمة.

3. الشعار الثاني كان في عام 1920 واتخذ الشكل البيضاوي مزين بتاج الملك الذي كان يرمز للحكم المصري في ذلك الفترة، ومكتوب عليه النادي الأهلي وفي الوسط نسرًا يحلق، وكانت ألوانه مزيج بين الأحمر والأبيض.

4. الشعار الثالث للأهلي كان في عام 1952 عقب ثورة يوليو وتم إزالة تاج الملك وتعويضه بنسر يحلق مع الاحتفاظ باللون الأحمر طاغيًا على الشعار.

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5. مع مئوية النادي الأهلي في عام 2007 تم تغيير الشعار وهو الشعار الحالي للنادي بإجراء بعض التعديلات الطفيفة التي كان عليه الشعار السابق، ووضع اسم الأهلي بشكل أبرز.

وكان شعار الأهلي قد حقق المركز الثالث في استفتاء أفضل شعارات الأندية العالمية حسب استفتاء ماركا في عام 2018، قبل أن يحقق المركز الأول في استفتاء الصحيفة الاسبانية العام الجاري.