شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعراوي» قد يعود إلى إيطاليا من بوابة روما أو يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد يكون اللاعب الإيطالي ذو الأصول المصرية ستيفان شعراوي في طريقه للعودة إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة قصيرة في الملاعب الصينية.
وكان «الشعراوي» قد انتقل إلى شنجهاي شينهوا الصيني مطلع الموسم الجاري قادمًا من روما الإيطالي، إلا أن التجربة الصينية قد تنتهي بعد موسم واحد فقط، حسب صحيفة «إل كوريري ديلو سبورت» الإيطالية.
وأوضحت الصحيفة أن «الشعراوي» قد يكون أحد اللاعبين العائدين لـ«سيريا آ» الموسم القادم فيما قد تكون وجهته نادي روما، الذي قضى بين جدرانه عدد من السنوات.
وأضافت أن الوجهة الأخرى المحتملة للدولي الإيطالي قد يكون بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس، إذ يعتبر المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري من المحبين للاعب الإيطالي-المصري.
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