شكرا لقرائتكم خبر عن روما وريـال بيتيس يدخلان سباق التوقيع مع «بيدرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ناديا روما الإيطالي وريـال بيتيس الإسباني في سباق التوقيع مع اللاعب بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسينتهي عقد اللاعب الإسباني مع البلوز في شهر يونيو القادم، ويحق له الانتقال بشكل مجاني إلى أي ناد.

وعانى «بيدرو» للحصول على دقائق لعب تحت قيادة المدير الفني فرانك لامبارد، الذي تولى القيادة الفنية للفريق هذا الموسم خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري، إذ لم يشارك سوى في 9 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ولم يعرض نادي تشيلسي حتى اللحظة على اللاعب تجديد عقده، فيما تستعد عدد من الأندية الأوروبية لتقديم عروض له للانضمام إليها الموسم القادم، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فيما يقود السباق حاليًا كل من روما وبيتيس.