شكرا لقرائتكم خبر عن صراع شمال لندني على ظهير ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد ناديا أرسنال وتوتنهام الإنجليزيين للدخول في صراع شمال لندني على خدمات الظهير الأيسر لنادي ريـال مدريد الإسباني سيريجو ريجيلون.

وكان «ريجيلون» قد تم تصعيده للفريق الأول للميرنجي مطلع الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني الأسبق للفريق جولين لوبيتيجي، إلا أنه لم يجد لنفسه مكانًا في الفريق هذا الموسم إذ خرج من حسابات المدير الفني زين الدين زيدان الذي فضل إعارته.

وخرج «ريجيلون» في إعارة مطلع الموسم الجاري إلى نادي إشبيلية الإسباني إذ قدم أداءً جيدًا رفقة النادي الأندلسي ليصبح هدفًا لعدد من الأندية على رأسها ناديي شمال لندن، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتبدو عودة «ريجيلون» للنادي الملكي بعد نهاية إعارته صعبة في ظل وجود الثنائي مارسيلو وفيرلاند ميندي.