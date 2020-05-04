شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: هناك مدربين رحلوا عن أنديتهم بفضائح وعادوا إليها مرة أخري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق أن هُناك مدربين كُبار بالدوري المصري رحلو من أنديتهم بفضائح ماديه كبيرة ثم عادو إليها مرة أخرى بعد فترة . وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أن إختيارات مجالس إدارات الأندية الكبيرة ليست بالكفاءة أو الخبرات وإنما بالعلاقات مشدداً إلى أن هذا سبب رئيسي من فشل هذه الأندية في الوصول إلى تحقيق البطولات خاصة وأن هؤلاء المدربين لا توجد لديهم خبرات كبيرة لكي يعودو مرة أخرى لقيادة نفس الفريق .

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