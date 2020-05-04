شكرا لقرائتكم جيرالدو على رادار النجم الساحلي والصفاقسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد نجم الاهلي جيرالدو للرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ويدرس اللاعب الأنجولي عدة عروض من الخليج و البرازيل للرحيل عن صفوف النادي الاهلي.
جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر تم تعليقه بسبب انتشار فيروس كورونا بقرار من السلطات و حتى الأن لم يتم تحديد موعد لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.
ويفضل مسئولو الأهلي في تسويق جيرالدو خاصة بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر، وعدم نجاحه في اثبات جدارته بالمشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر جيرالدو على رادار النجم الساحلي والصفاقسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.