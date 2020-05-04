جيرالدو على رادار النجم الساحلي والصفاقسي

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جدة - عمرو شويل يستعد نجم الاهلي جيرالدو للرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس اللاعب الأنجولي عدة عروض من الخليج و البرازيل للرحيل عن صفوف النادي الاهلي.

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جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر تم تعليقه بسبب انتشار فيروس كورونا بقرار من السلطات و حتى الأن لم يتم تحديد موعد لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

ويفضل مسئولو الأهلي في تسويق جيرالدو خاصة بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر، وعدم نجاحه في اثبات جدارته بالمشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر.