شكرا لقرائتكم مصدر بالمصري: مسؤلو الزمالك يكثفون المفاوضات لضم محمود وادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل النادي المصري ان مسئولو الزمالك يكثفون من مفاوضاتهم مع نظرائهم بالمصرى من اجل التعاقد مع الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق الساحلى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بمهاجم سوبر بجانب مصطفى محمد .

ويرغب مسئولو الزمالك فى حسم الصفقة خاصة وأن وادى سيتم احتسابه كمهاجم محلى بعد حصوله على الجنسية المصرية فى بداية العام الحالى وهو ما سيؤدى إلى احتسابه كأى لاعب محلى بعد الأنباء التى ترددت خلال الأيام الماضية عن نية اتحاد الكرة فى تقليص عدد المحترفين الاجانب إلى ثلاثة لاعبين فقط .

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وقد أكد مصدر مسئول بالمصرى البورسعيدى أن الزمالك بدأ فى التحرك بقوة من أجل حسم صفقة محمود وادى بعد دخول مسئولى بيراميدز فى الصفقة ورغبتهم أيضا فى خطف اللاعب .

كان محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى أشار إلى رغبة الزمالك وبيراميدز فى التعاقد مع محمود وادى ، إلا أنه عاد وأعلن عن تمسك إدارة ناديه باللاعب لحين حسم أزمة القيد التى فرضها الإتحاد الدولى على النادى البورسعيدى بعدم التعاقد مع أى لاعب لفترتين قيد تنتهى بنهاية الميريكاتو الصيفى المقبل .