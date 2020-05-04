شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: أخطأت بالعودة إلى مصر لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق أنه ظلم نفسه بالعودة إلى مصر وترد التدريب في السعودية خاصة بعدم المستوى المميز الذي قدمته في الدوري السعودي.

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وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أنه حقق أربع بطولات في الدوري السعودي وحصل على أفضل مدرب أجنبي مشيراً إلى أنه إتخذ القرار الخطأ بالعودة إلى مصر مرة أخرى .

وأعرب أن الكرة في مصر تُدار بطريقة خاطئة وليست بالخبرات ولكن بالعلاقات وهذا سبب كبير من تدهور حال الدوري المصري لعدم تواجد الإحترافيه في التعامل .