شكرا لقرائتكم أوساسونا يخضع لاعبيه لفحوصات طبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خضع لاعبو فريق أوساسونا الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين لفحوص طبية بعد فترة من الابتعاد عن التدريبات بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتمت الاختبارات بمستشفى جامعة نافارا في خطوة تهدف إلى استئناف الفريق للتدريبات الفردية.

وبحسب الموقع الرسمي لأوساسونا، تهدف لاختبارات إلى تقييم الحالة الصحية للاعبين بعد ابتعادهم عن التدريبات على مدار سبعة أسابيع بسبب جائحة كورونا.

يذكر أنه تم تعليق النشاط الكروي في إسبانيا لأجل غير مسمى خلال الأزمة الصحية، لكن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أعرب عن أمله في أن تعود المسابقة مرة أخرى، رغم إلغاء الموسم الحالي في دول أخرى، بينها فرنسا وهولندا، مؤخرا.