بعد أزمة السوبر.. تفاصيل الصلح بين عبدالله جمعة ومحمود كهربا

نجح صانع ألعاب النادي الأهلي، صالح جمعة، في تصفية الأجواء بين شقيقه عبدالله ظهير أيسر نادي الزمالك، ومحمود عبد المنعم كهربا، وذلك بعد الأزمة التي نشبت بينهما خلال أحداث مباراة السوبر المصري والتي أقيمت في الإمارات في فبراير الماضي.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن صالح جمعة تدخل للصلح بين الثنائي، بالرغم من تواجد عبدالله في مسقط رأسه بمحافظة سيناء.

استغل صالح جمعة توقف النشاط الكروي في مصر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قام بالصلح بين عبدالله وكهربا تليفونياً، قبل أن يعود شقيقه إلى القاهرة ويتم تصفية الأجواء بين الثنائي.

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وبحسب الموقع، فإن صالح جمعة أكد لعبدالله وكهربا أنه لا يجوز ان يكونا متخاصمين خلال شهر رمضان المبارك.

وبعد نزوله إلى أرض ملعب المباراة بدقائق، دخل كهربا في مشادة مع عدد من لاعبي الزمالك، منهم عبدالله جمعة.

وعقب نهاية المباراة، التي حسمها الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وقعت مشادات بين لاعبي الفريقين، لتتخذ لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المصري عددًا من القرارات منها إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم.