شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواقف كوميدية بين أمح وجونيور أجايى فى وجود الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتقى النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الكروى الأول، مع "أمح الدولى" فى وجود أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر، وشهد اللقاء حديث "مضحك" بين أجايى وأمح، الذى نشر مقطع الفيديو عبر صفحته على انستجرام.

من ناحية اخري اجري مسئولو نادى الصفاقسى التونسى اتصالات بنظرائهم فى الأهلى، خلال الساعات الماضية، من أجل سحب قضية النيجيرى جونيور أجايى من أروقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وحاول مسئولو النادى التونسى حل الأزمة ودياً لكن إدارة الأهلى رفضت هذا الأمر جملة وتفصيلاً لأن النادى التونسى لم يلتزم بكل الوعود السابقة ورفض تسديد مبلغ 100 ألف دولار مُستحق للأهلى لدى النادى التونسى كان قد تم تحويلها بالخطأ له قبل عدة مواسم.

وقال مصدر فى الأهلى إن مسئولا فى الصفاقسى تحدث مع أحد مسئولى الأهلى مؤخراً من أجل البحث عن حلول ودية لكن الأهلى رفض هذه الحلول، وأكد له أن القضية برمتها حالياً منظورة فى الفيفا وسيتم الفصيل فيها قريباً.

الأهلى كان قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويله بالخطأ للصفاقسى وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألف فقط وتقاعس وظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.