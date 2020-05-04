شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب عن الساحرة المستديرة: "ليكى وحشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى اسلام محارب لاعب الجونة اشتياقه الشديد للساحرة المستديرةنشر صورته وهو يداعب الكرة عبر حسابه على انستجرام، وعلق:" ليكى وحشة".

وبدأ محارب مسيرته الكروية بمحافظة كفر الشيخ، ثم انتقل لناشئى الأهلى ثم الجونة وسموحة ثم الأهلى وأخيراً عاد للجونة، بدأ محارب مسيرته مع كرة القدم وهو فى السادسة من عمره بنادى كفر الشيخ، وتدرج فى الناشئين حتى وصل للفريق الأول تحت قيادة خالد جلال.

لعب فى الأهلى تحت قيادة مانويل جوزيه وحسام البدرى ومحمد يوسف، حيث قام كل مدير فنى بتصعيده للفريق الأول رغم أنه فى السابعة عشرة من عمره، ثم انضم للأهلى وقت كان لاعبا بصفوف منتخب الشباب بقيادة مصطفى يونس.

وفى كأس مصر، لعب محارب 4 مباريات سجل فيها هدف واحد وصنع مثله، بواقع 154 دقيقة لعب.

ووافق مسئولو النادى الأهلى على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى مقابل 4 ملايين جنيه، ووضع مسئولو الأهلى بندًا مثيرًا فى العقد يمنح الأهلى الحق فى استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه.

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رحل من القلعة الحمراء مجانا بسبب عدم سماح القيد بخمس لاعبين تحت السن، حيث رفض أن تتم إعارته فانتقل إلى الجونة، وسجل هدفا فى مرمى الأهلى، ثم انتقل لسموحة ، وفى عام 2017 أعلن الناى الأهلى التعاقد مع محارب مقابل 5 ملايين وجنيه وإعارة ناصر ماهر وبيع مسعد عوض.

لعب فى الأهلى تحت قيادة مانويل جوزيه وحسام البدرى ومحمد يوسف، حيث قام كل مدير فنى بتصعيده للفريق الأول رغم أنه فى السابعة عشر من عمره، ثم انضم للأهلى وقت كان لاعبا بصفوف منتخب الشباب بقيادة مصطفى يونس.



اسلام محارب 2