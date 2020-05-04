شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ديانج لـ"جمهور الأهلى": من هو اللاعب المحترف الأكثر مشاركة فى المباريات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المالى أليوديانج لاعب فريق الأهلي في مسابقة القلعة الحمراء التي دشنتها طوال شهر رمضان مع الجمهور، وظهر في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي وهو يقول سؤال اليوم الحادى عشر من المسابقة.

وجاء سؤال أليو ديانج، في مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر، "من هو اللاعب المحترف الأكثر مشاركة فى المبارات فى النادى الاهلى ؟".

يحرص المالي أليو ديانج الحفاظ علي لياقته البدنية من خلال تدريبات في المنزل علي الموسيقي ، خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

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ونشر اليو ديانج فيديو علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يتدرب في منزله علي موسيقي علي موبايله ، استعداداً لعودة النشاط الرياضي .

وكان مسئولو النادى الأهلى قد أجري اتصالات بنظرائهم فى اتحاد الكرة للاستفسار عن موقف لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى خلال الموسم المقبل، بجانب موقف اللاعبين الأجانب فى ظل الأنباء التى تداولت خلال الأيام الماضية حول رغبة اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب، وكذلك عدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا على أنه لاعب محلى، كما هو الحال فى الموسم الحالي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه يرغب فى تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل من 4 إلى 3 وكذلك عدم اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين، وهو ما اعترض عليه قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك تحديداً.

واستفسر مسئولو الأهلى من حقيقة هذه الأنباء، خاصة فيما يتعلق بشأن لاعبى شمال أفريقيا، بعدما خرجت أنباء جديدة تُشير إلى أن اتحاد الكرة قد يؤجل خطوة تقليص عدد اللاعبين الأجانب، لكنه سيلغى قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا على أنهم مصريون.