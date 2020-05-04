إسلام جمال يلبى دعوة أصدقائه بإفطار جماعى فى شبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخترق إسلام جمال مدافع الزمالك السابق والإتحاد السكندرى الحالى، تعليمات السلامة والعزل الصحى والإبتعاد عن التجمعات بسبب وباء كورونا القاتل وقام بالإفطار مع أصدقائه واقاربه بمنطقة شبرا بوسط المدينة .
ويعيش إسلام جمال حالة من التألق مع الإتحاد السكندرى منذ انتقاله فى بداية الموسم الحالى قادما من الزمالك إلى الإتحاد بعدما اشترك بشكل اساسى مع زعيم الثغر .
ونشر إسلام جمال عبر صفحته على انستجرام 4 صور من الإفطار، وعلق:" اخواتى وأصدقائى وعشرة عمرى احلى فطار فى منطقتى شبرا ورجالة شبرا كانت نقصاك يا أبوحمزة يا غالى " .
من ناحية اخرى قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى صرف النظر عن التعاقد مع البوركينى رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من نادى الزمالك، حتى نهاية الموسم، بسبب مغالاة ناديه فى طلباته المادية ورغبتهم فى تسويق اللاعب بأحد الأندية الخليجية للاستفادة من عائد بيعه.
كان مسئولو الزمالك أعلنوا عن عودة ثنائى الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى وهم رزاق سيسيه وأحمد رفعت، بالإضافة إلى أحمد فتوح ظهير أيسر سموحة بعد تألقهم مع أنديتهم بشكل ملحوظ خلال مباريات الدورى.
كان رزاق سيسيه أبدى رغبة قوية فى الاستمرار مع الاتحاد السكندرى حال بقائه بالدورى المصرى وعدم العودة من جديد للزمالك، إلا أن مسئولى الأخير رفضوا ذلك وأكدوا له رغبتهم فى عودته من جديد للقلعة البيضاء رافضين مبدأ الإعارة من جديد بعدما تم إعارته لمدة موسمين لزعيم الثغر.
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اسلام جمال
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