شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صالح وعبد الله جمعة ينشران صورة لوالدهما بالزى البدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر صالح جمعة، لاعب الأهلي، وشقيقه عبد الله لاعب الزمالك، صورة لوالدهما عبر الاستوري الخاص بهما بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يرتدى الزي البدوى.



صالح جمعة



عبد الله

وكان صالح جمعة قد تدخل لتصفية الأجواء بين شقيقه عبد الله جمعة وصديقه المقرب فى الفريق محمود عبد المنعم كهربا، بعد الأزمة التى نشبت بينهما فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات، والتى حسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

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صالح جمعة أصر على إقامة الصلح بين الثنائى رغم وجود عبد الله جمعة فى مسقط رأسه فى سيناء، إلا أن تواجد صالح جمعة الدائم مع كهربا، خاصة فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم بسبب فيروس كورونا، جعل الصلح تليفونياً، قبل أن يعود عبد الله جمعة ويتم تصفية الأجواء بينهما، وأكد صالح جمعة للثنائى أنه لا يجوز أن يكونا متخاصمين خلال شهر رمضان.

ودخل كهربا فى أكثر من مشادة مع عدد من لاعبى الزمالك منهم عبد الله جمعة بعد نزوله بديلاً فى قمة الأهلى والزمالك بالسوبر، لتتخذ لجنة الانضباط عدداً من القرارات على خلفية تلك المشادات منها إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم.

عبد الله جمعة كان قد صرح فى وقت سابق بأن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، عامل شقيقه صالح جمعة بـ"عنصرية" مضيفا إن المدرب السويسرى لم يحتوى شقيقه وظلمه منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر.

وأكد عبد الله جمعة أن صالح جمعة سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض حال ضمه فى الفترة المقبلة، مشددا على أن شقيقه من أفضل اللاعبين فى مركزه، وأن صالح يملك عزيمة كبيرة لاستعادة مستواه من جديد.