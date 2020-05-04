شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على سلسلة أندية City Club.. واحجز على رقم 15551 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت شركة استادات القابضة علي تخصيص رقم التليفون 15551 للتواصل مع المواطنين للتعرف والحجز في أندية سيتي أحدث الأندية الرياضية والذى ستقوم الشركة بإنشائه فى 15 مدينة بمختلف محافظات مصر لتطوير الرياضة المصرية.

وتضم سلسلة أندية سيتي صالونات اجتماعية ومطاعم وكافيهات وجيمانزيوم علي أحدث طراز يعشقه المصريون فهي تلبي مطالب جميع أفراد العائلة بمختلف الإعمار.

سلسلة أندية سيتي ستغير حياة الأسرة خاصة انها متنوعة في كافة مكوناتها.

كانت شركة "استادات القابضة" إطلاق سلسلة أندية City Club، لتقام في ١٥ مدينة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطط الشركة لتطوير الرياضة المصرية وإقامة أندية كبيرة بمواصفات عالمية في المدن الكبرى بالأقاليم وتوفير مكان آمن لجميع أفراد الأسرة المصرية لتمضية أفضل الأوقات وتقديم خدمات ترفيهية واجتماعية فريدة ومتنوعة، على أن يكون افتتاح أول ٥ فروع في أكتوبر المقبل، بحيث يتم افتتاح ال١٥ فرعا في أكتوبر من عام ٢٠٢٢.

وستكون سلسلة نادي city club هي أول أندية سمارت في مصر والأكثر تطورا باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتضم أحدث المنشآت الرياضية وأفضلها وجميع الخدمات التي تجعل من النادي قبلة لجميع أفراد الأسرة وبمختلف أعمارهم.

وجاء في بيان الشركة:

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في إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية في مصر، تعلن شركة "استادات القابضة" عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق في مصر، سلسلة فروع نادي City Club وهي سلسلة أندية اجتماعية، رياضية، وترفيهية تقام في جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة كافة أفراد المجتمع المصري.

في City Club سيكون لدى كافة العائلات المصرية فرصة أقوى في الترابط الأسري بالتجمع في بيئة صحية واجتماعية سليمة لتمضية أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية، الاجتماعية، والترفيهية.

وتسعى سلسلة City Club لتقديم خدمات مختلفة، فريدة، ومميزة لكل أفراد الأسرة في مكان واحد، لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهي في جودتها تلك الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية بالقاهرة.

وقررت الشركة البدء بافتتاح أول ٥ أفرع من سلسلة أندية City Club في أكتوبر القادم، على أن يتم افتتاح باقي الفروع في ١٥ مدينة في أكتوبر من عام ٢٠٢٢.