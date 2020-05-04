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حارس سموحة يجهز بلح الشام فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالى، بتجهيز بلح الشام بمناسبة شهر رمضان المبارك فى إطار بعض المهارات التى يقوم بها اللاعبون فى الحجر الصحى، نظرا لإيقاف النشاط الكروى بسبب تفشى مرض .

ويقوم عمر صلاح بأداء تدريبات خاصة خلال الفترة الحالية بناء على البرنامج الذى وضعه أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحه للحراس الأربعة بالنادى السكندرى للحفاظ على لياقتهم املا فى عودة النشاط الرياضى .

يبحث مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، عن عرض عربى لحسام حسن مهاجم الفريق بأحد فرق دوريات أو الإمارات من أجل تسويقه بالشكل اللائق وزيادة سعره على الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه.

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وكان مسئولو الأهلى والزمالك أكدوا فى وقت سابق رغبتهم فى التعاقد مع حسام حسن لتدعيم هجوم الفريقين بمهاجم سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز فى الناديين.

ويحاول بعض وكلاء اللاعبين الذين يرتبطون بعلاقة جيدة مع فرج عامر تسويق اللاعب بشكل جيد من أجل زيادة سعره والحصول على نسبة أعلى من وراء بيعه.


عمر صلاح

 

 

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