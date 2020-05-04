شكرا لقرائتكم خبر عن حارس سموحة يجهز بلح الشام فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالى، بتجهيز بلح الشام بمناسبة شهر رمضان المبارك فى إطار بعض المهارات التى يقوم بها اللاعبون فى الحجر الصحى، نظرا لإيقاف النشاط الكروى بسبب تفشى مرض كورونا.

ويقوم عمر صلاح بأداء تدريبات خاصة خلال الفترة الحالية بناء على البرنامج الذى وضعه أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحه للحراس الأربعة بالنادى السكندرى للحفاظ على لياقتهم املا فى عودة النشاط الرياضى .

يبحث مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، عن عرض عربى لحسام حسن مهاجم الفريق بأحد فرق دوريات السعودية أو الإمارات من أجل تسويقه بالشكل اللائق وزيادة سعره على الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه.

Advertisements

وكان مسئولو الأهلى والزمالك أكدوا فى وقت سابق رغبتهم فى التعاقد مع حسام حسن لتدعيم هجوم الفريقين بمهاجم سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز فى الناديين.

ويحاول بعض وكلاء اللاعبين الذين يرتبطون بعلاقة جيدة مع فرج عامر تسويق اللاعب بشكل جيد من أجل زيادة سعره والحصول على نسبة أعلى من وراء بيعه.