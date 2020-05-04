شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة زكريا ناصف تحتفل بعيد ميلاده الـ"60" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عائلة زكريا ناصف، عضو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، على الاحتفال اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ "60" حيث إنه من مواليد 4 مايو 1960، ولد فى قرية المنشاة الكبرى مركز قلين محافظة كفر الشيخ.

وتجمعت أسرة زكريا ناصف فى منزله، من أجل الاحتفال بعيد ميلاده، حيث يعد أحد ألمع اللاعبين فى أواخر السبعينيات والثمانينيات، لعب للأهلى فى العديد البطولات وتوجه معه بأغلب الألقاب، وشارك مع منتخب مصر وتألق وترك بصمته الخاصة، كان يتمتع بطريقة لعب عالية المستوى وله من اللمحات الفنية والمهارية الكثير، ولعب لنادى الزمالك أيضًا، وكان له دور مؤثر مع النادى والمنتخب.



زكريا ناصف وسط عائلته

ويعد زكريا ناصف من أبرز المهاجمين فى تاريخ النادى الأهلى ومنتخب مصر، وساهم فى تحقيق العديد من البطولات مع فريقه محلياً وأفريقياً.

لعب للأهلى فى الفترة من "1980-1981" وحتى انتقاله للزمالك موسم "1987-1988"، لعب خلالها ما يقارب "122" مباراة، وسجل خلالها "28" هدفا، وساهم فى تتويج الأهلى بـ"14" لقبا بواقع "5" دورى عام، و"4" كأس مصر، و"6" ألقاب قارية.

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ثم لعب للزمالك موسمين، حقق خلالهما بطولة الدورى، وبطولة كأس مصر، وبطولة الأفرو آسيوية.

اعتزل زكريا ناصف كرة القدم ليعمل بتحليل مباريات كرة القدم فى البرامج الرياضية بالقنوات الفضائية العربية والمحلية.

بعد الاعتزال حصل زكريا ناصف على دبلومة الإدارة الرياضية من جامعة لايزج بألمانيا عام 91 وبعدها حصل على دبلومة أخرى فى الإدارة الرياضية من اللجنة الأوليمبية الدولية عام 96.

وحصل ناصف على شهادة أخرى فى الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا – عام 2011.

أما في الحياة العملية فقد تولى زكريا ناصف منصب عضو مجلس إدارة في نادي وادي دجلة من عام 2003 الى 2006 وهي الفترة التي شهدت العديد من النجاحات لهذا النادي الوليد والذي أصبح بعد ذلك احد أهم الأندية الاجتماعية والرياضية في مصر، خاصة أنه عقد صفقة توأمة مع مدرسة الكرة في أرسنال الإنجليزي وكان لزكريا ناصف دور كبير في هذا الأمر.

وبعدها عمل ناصف في لجنة المسابقات المصرية في اتحاد الكرة ومنسق عام للاتحادين الدولي والأفريقي ، وأخيرا يتولى حالياً منصب عضو لجنة التخطيط بالنادى الاهلى والتي يترأسها محسن صالح.