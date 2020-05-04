شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فيفا يخطر اتحاد الكرة بمشاركة مواليد 97 فى أولمبياد طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

وأنهى هذا الخطاب الجدل الدائر حول أحقية اللاعبين مواليد 97 فى المشاركة فى الأولمبياد بعد تأجيلها عاما بسبب جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم أجمع، ورغم أنه كانت هناك توصية من الفيفا بهذا الأمر، إلا أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا اليوم من الفيفا يفيد بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على هذا الأمر بشكل نهائى، بجانب السماح لـ3 لاعبين كبار بالمشاركة أيضا.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أوصى من قبل بأن اللاعبين الرجال المولودين في عام 1997 سيكون بإمكانهم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت لتقام في العام المقبل، على الرغم من أنهم تخطوا السن القانوني.

وتم تأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا، مما يعني أن اللاعبين المولودين في 1997 سيكونون تخطوا السن، ولكن الفيفا قرر أن هؤلاء الذين كان بإمكانهم المشاركة في دورة العام الحالي سيتمكنون من المشاركة في العام المقبل.