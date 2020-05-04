شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الشهيدة.. الجولف رياضة اسكتلندية لعبت على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر لعبة الجولف من أبرز الألعاب الشهيدة التى يمارسها أبناء الطبقة العليا و خاصة كبار السن، فهى تمارس على مساحات كبيرة من العشب تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة.

ويتراوح طول ملعب الجولف بين 3 و 7 كيلومترات، وتلعب باستخدام كرة بيضاء صغيرة وعصا يطلق عليها ميجارا .

ظهرت لعبة الجولف فى أسكتلندا فى القرن الثامن عشر، عندما تم إنشاء نادى "أندرو" لممارسة اللعبة، وهى رياضة يتم ممارستها على ملاعب خضراء.

انتقلت لعبة الجولف من أسكتلندا إلى أيرلندا، ومن ثم إلى إنجلترا، ومنها إلى أمريكا حيث كانت تقتصر على الأغنياء والطبقة العليا فقط، أما فى مصر فلا يوجد تاريخ محدد لبداية ممارستها، ولكن عرفها المصريون فى عهد الاحتلال الإنجليزى عن طريق قادة الإنجليز، وأعجب بها أسرة محمد على، فاقتصرت عليهم وعلى الإنجليز.

Advertisements

كرة الجولف مصنوعة من المطاط القاسى، وهى ذات أسطح صلبة منقورة بانتظام لتحسين طيران الكرة لمسافة بعيدة والتحكم فى دقة ضرباتها ، أما المضرب فكان قديما يصنع من خشب شجرة المستيك ولكن حاليا يصنع من مادة التيتانيوم كما يصنع من الحديد أو النحاس.

الجولف هى الرياضة الوحيدة التى تمت ممارستها على سطح القمر عام 1971، حيث قام آلان شيبرد رائد الفضاء الأمريكى خلال رحلة أبوللو 14، بحمل كرتى جولف ضربهما فى الهواء بالعصا ، وأعاد العصا معه وتم وضعها فى متحف نيوجيرسى، بينما بقيت الكرتان على سطح القمر.