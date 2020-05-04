تعرف على الفروع الـ 15 لسلسلة أندية City Club

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروعها الأضخم بإنشاء 15 فرعا من سلسلة أندية City Club والتي ستقام في 15مدينة مختلفة من محافظات الجمهورية، في إطار توجه الشركة نحو توفير جميع الخدمات للأقاليم بمقاييس عالمية وإنشاء أندية عملاقة بعيدا عن العاصمة.
ومن المنتظر البدء في شهر أكتوبر المقبل في إطلاق أول5 أندية وافتتاحها بشكل رسمي، على أن يتم تباعا إفتتاح باقي الأندية الخمسة عشر حتى أكتوبر من عام 2022.
وتضم خريطة سلسلة أندية City Club المدن التالية:
شبين الكوم
العاشر من رمضان
طنطا
العبور
الزقازيق
كفر الشيخ
بنها
أسيوط
أسوان الجديدة
بني سويف
دمياط
سوهاج
دمنهور
المنيا
السويس
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