قضية اليوم.. تغيير شعار الدورى والكأس وليس اتحاد الكرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من اللغط ضربت الوسط الرياضى خلال الأيام الماضية، بسبب ما تردد حول طلب اللجنة الخماسية من وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحى، تغيير شعار اتحاد الكرة وهو ما أدى إلى وصول خطاب رسمى من قبل الوزير للجبلاية يفيد برفض الطلب.

ولكن الحقيقة كشفها مسئولو اتحاد الكرة، وأكدوا أنهم طلبوا تصميم شعار جديد لمسابقة الدورى المصرى وكأس مصر والسوبر المحلى، إلا أن البعض فسر ذلك برغبتهم فى تغيير شعار اتحاد الكرة وهو ما يحتاج موافقة الجمعية العمومية.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللجنة الخماسية أرسلت منذ فترة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة، من أجل الموافقة على إجراء مزايدة بين الشركات العالمية التي نفذت تعديل شعار الدوري الإنجليزي ونادي يوڤنتوس الإيطالي وعلامة دوري الأبطال لتنفيذ branding للدوري المصري والسوبر وكذلك بطولة كأس مصر.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أن الخطوة تأتي ليكون الدوري المصري على نفس القدر أسوة بالدوريات العالمية خصوصا وأن السنة المقبلة ستشهد مئوية الاتحاد المصري، ويجب الاحتفال بهذا الحدث بالشكل الأمثل، إلا أن خطاب وزارة الرياضة بالرفض جعل اللجنة الخماسية تغلق هذا الملف.

وتطرق مسئولو الجبلاية إلى المبالغ التى ترددت حول تكلفة تصميم الشعارات الجديدة فى حالة الموافقة عليها، مؤكدين أن هذا الأمر يتم من خلال مناقصات سرية ومناقشة العروض المالية ولا يمكن الحديث عن أى مبالغ إلا بعد طرح المناقصات ومناقشة العروض المالية وهو ما لم يحدث.