شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة.. هاتريك بيبو يتوج الأهلى بطلا لدورى أبطال افريقيا 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النادى الأهلى تحقيق دورى أبطال أفريقيا عام 2001 بعد غياب دام 14 عاما عن تحقيق تلك البطولة وتحديدا منذ 1987 بفضل الجيل الذهبى للمارد الأحمر بقيادة الساحر البرتغالى مانويل جوزيه الذى استطاع صناعة جيل قوى للكرة الأهلاوية نجح من خلاله بعدها فى تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية وسيطر على القارة الأفريقية بأكملها وشارك بكاس العالم للأندية باليابان مرتين متتاليتين .

نجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز تلو الأخر حتى وصل لنهائى دورى أبطال أفريقيا ليضرب موعدا أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا وتقام مباراة الذهاب بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا ، بينما أقيم لقاء العودة باستاد القاهرة .

لقاء الإياب

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من : عصام الحضري، هادي خشبة، أبو المجد مصطفى، أحمد السيد، شادي محمد، أحمد أبو مسلم، سيد عبد الحفيظ، حسام غالي، صنداي، على ماهر ومحمد فاروق ، وظهر من خلال التشكيل أن المارد الأحمر ينقصه العديد من نجومه بسبب الإيقاف وهم وائل رياض شيتوس، ووائل جمعة، وخالد بيبو للإيقاف، وإبراهيم سعيد للإصابة.

انتهت المباراة بهدف لكل فريق، سجل لصن داونز، كامامبا في الدقيقة 26، وعادل للأهلي سيد عبد الحفيظ في الدقيقة 58 من عرضية محمد فاروق.

قرر مجلس إدارة الأهلي صرف 1000 دولار مكافأة لكل لاعب في الفريق، مع الوعد بأداء العمرة بعد مباراة الإياب.

لقاء العودة

أقيمت مباراة العودة بين الأهلى وصن داونزيوم 21 ديسمبر باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 100 ألف متفرج، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة سجلها خالد بيبو في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، و45 من تمريرة لمحمد فاروق، و90 من تمريرة لوليد صلاح الدين.

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خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضري، إبراهيم سعيد، وائل جمعة، شادي محمد، أحمد أبو مسلم، أبو المجد مصطفى، حسام غالي، صنداي، سيد عبد الحفيظ، محمد فاروق، خالد بيبو، فيما شارك بديلا، وليد صلاح الدين، وهادي خشبة، ووائل رياض.

لقطات من البطولة

- البطولة كانت الأولى في القرن الحادي والعشرين، وحصد الأهلي على مليون دولار لفوزه باللقب.

- حصد كل لاعب في الفريق على مكافآة بلغت 120 ألف جنيه حسب اللائحة.

- تسلم بيبو عقب المباراة جائزة الشركة المنظمة بالتعاون مع الكاف لأفضل لاعب في المباراة، وكانت عبارة عن تلفزيون 20 بوصة.

- خلال تلك البطولة سجل الأهلي 19 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.