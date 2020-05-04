شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 4/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 4/5/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها تدخل صالح جمعة لاعب النادى الأهلى لتصفية الأجواء بين شقيقه عبد الله جمعة وصديقه المقرب فى الفريق محمود عبد المنعم كهربا. صُلح كهربا وعبد الله برعاية صالح جمعة بعد أحداث القمة "الصلح خير" هو الشعار الذى رفعه صالح جمعة لاعب النادى الأهلى لتصفية الأجواء بين شقيقه عبد الله جمعة وصديقه المقرب فى الفريق محمود عبد المنعم كهربا. بعد عودته لحسابات الأهلى.. دونجا لا يتوقف عن التدريب يستمر نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، فى خوض التدريبات البدنية الشاقة، فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا.. اتحاد الكرة يطالب الكاف بإعلان مواعيد مباريات دورى الأبطال والقيد الأفريقى طالبت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بإعلان المواعيد المقترحة من جانبه للمباريات المتبقية فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية. Advertisements استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة أنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقي زملائهم.. حرصت شركة استادات القابضة علي تخصيص رقم التليفون 15551 للتواصل مع المواطنين للتعرف والحجز في أندية سيتي أحدث الأندية الرياضية والذي ستقوم الشركة بانشأئه في 15 مدينة بمختلف محافظات مصر لتطوير الرياضة المصرية . تمنى عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق أن يتم استئناف النشاط الكروي من جديد، مبدياً اندهاشه من اعتراض بعض الأندية على استكمال الدوري هذا الموسم.. استأنف اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعات مناقشة خطط الاتحادات المتوقعة فى الفترة القادمة، بحضور اتحادات الملاكمة والرماية. تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا مع مسؤولى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا الخميس المقبل بنظام "الفيديو كونفرانس".

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