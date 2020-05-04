شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل تعديل عقدى الشيخ وعلى لطفى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل تمديد وتعديل عقود ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي، خاصة أنهما يحصلان في الوقت الحالي على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقي زملائهم، خاصة بعد تعديل عقود الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني مؤخراً، والذين كانوا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.

وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.

وتدرس لجنة التخطيط تمديد عقود أحمد الشيخ والحارس علي لطفي، خاصة الأول الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم القادم على أن يتم تمديد عقد على لطفى أيضاً حال الاستقرار على تعديل قيمة عقده المادية.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به، وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين، والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.