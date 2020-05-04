شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى: "الشخصية" هى الفارق بيى وبين الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفارق بينه وبين أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز هي الشخصية .

وشهدت الفترة الماضية ، تألق كل من محمد الشناوي مع الأهلي في الدوري ودوري ابطال افريقيا كما تألق مع المنتخب الوطني وحصل علي أفضل حارس مرمي في أول مباراة للفراعنة في كأس العالم .

أكد حارس مرمي النادي الأهلي ، خلال استضافته في برنامج رامز مجنون رسمي ، أنه لن يرحل عن القلعة الحمراء ، مشيراً إلي أنه مستمر مع الفريق أكبر وقت ممكن .

Advertisements

وأكد محمد الشناوي أنه يفضل وجود الرباعي، أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، في الخط الدفاعي، موضحاً أنه يشعر بالاطمئنان حال دخولهم التشكيل الأساسي.

أثنى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، مؤكدا أنه يقدم مستوي مميز مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية .