تعرف على الملاعب المقترحة لاستئناف الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أشارت تقارير إنجليزية إلى أن هناك تسعة ملاعب فقط تمت الموافقة على استضافتها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" حال الموافقة على عودته.
وتسعى بعض الأندية في إنجلترا لاستئناف النشاط في يونيو المقبل، بينما ترفض أندية أخرى، لكن تعمل رابطة الأندية الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي على وضع سيناريوهات العودة.
ووفقاً لتقرير نشرته "تيليجراف" الإنجليزية فإن هناك تسعة ملاعب مرشحة لاستضافة المباريات المتبقية كملاعب محايدة ولكن بدون حضور جماهيري.
ولن يكون ملعب أنفيلد بين الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات البريميرليج حال استئنافه هذا الموسم، ليفقد ليفربول فرصة التتويج في ملعبه على الأقل حتى لو بدون جماهيره.
الملاعب التسعة المرشحة لاستضافة بريميرليج:
ملعب ويمبلي
استاد لندن (وستهام)
استاد الاتحاد (مانشستر سيتي)
استاد أميكس (برايتون)
أولد ترافورد (مانشستر يونايتد)
استاد سانت ماري (ساوثهامبتون)
استاد الإمارات (أرسنال)
استاد كينج باور (ليستر سيتي)
فيلا بارك (أستون فيلا)
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