وكيله يكشف.. الأهلي طلب موليكا رسميًا ومازيمبي قد يمانع لسبب واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد وكيل جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي، أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع موكله مقابل دفع مليوني ونصف المليون دولار.

موقع أفريكان فوتبول الأفريقي نشر تصريحات للوكيل الذي لم يعلن عن اسمه، والتي أكد خلالها أن نادي مازيمبي قد يرفض بيع موليكا للأهلي في ظل رفضه التعاون مع منافسيه على البطولات.

ولم يحدد الموقع اسم الوكيل الذي كشف عن كواليس عرض الأهلي، في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب وكيلًا في مصر يُدعي توفيق خالد، بينما تمتلك شركة أثليتيكس فيرست وكالة اللاعب.

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وقال الوكيل: "أول تواصل حدث من أجل موليكا كان بين مازيمبي ومارسيليا في فرنسا".

وأكمل: "مارسيليا أظهر اهتمامًا بضم اللاعب ولكن مازيمبي كان يريد أن يتضمن الاتفاق وجود شراكة بين الناديين، لذلك الأمور لم تتم، وكان لدينا عروض أيضًا من بلجيكا وتحديدًا ناديي أندرلخت وستاندرد لييج".

وأضاف: "الأهلي كان النادي الوحيد الذي أظهر اهتمامًا كبيرًا وحقيقيًا لضم موليكا، وقاموا بتقدم عرض رسمي لمالك مازيمبي".

واختتم: "لست واثقًا إذا كان مالك النادي سيسمح ببيع موليكا للأهلي أم لا، خاصة أنه لا يقوم بإجراء اتفاقات مع منافسين له على البطولات".