الاتفاق يكشف لمصراوي حقيقة طلب ضم أزارو من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد فايز السبيعي، مدير الكرة بالاتفاق السعودي، عدم تحديد مصير مهاجمه المغربي وليد أزارو المعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال السبيعي، في تصريحات مقتضبة لمصراوي اليوم الإثنين: "لم نحدد حتى الآن مصير وليد أزارو فيما يتعلق بمسألة تجديد إعارته أو حتى شراءه نهائيا".

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وأضاف: "كل هذه الأمور سيتم حسمها بعد استئناف منافسات الدوري السعودي".

وتوقفت منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يذكر أن عدة تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن الاتفاق طلب شراء أزارو من الأهلي، بجانب رغبة اللاعب في تجديد إعارته مع الفريق السعودي.