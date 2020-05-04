محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد فايز السبيعي، مدير الكرة بالاتفاق السعودي، عدم تحديد مصير مهاجمه المغربي وليد أزارو المعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال السبيعي، في تصريحات مقتضبة لمصراوي اليوم الإثنين: "لم نحدد حتى الآن مصير وليد أزارو فيما يتعلق بمسألة تجديد إعارته أو حتى شراءه نهائيا".
وأضاف: "كل هذه الأمور سيتم حسمها بعد استئناف منافسات الدوري السعودي".
وتوقفت منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
يذكر أن عدة تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن الاتفاق طلب شراء أزارو من الأهلي، بجانب رغبة اللاعب في تجديد إعارته مع الفريق السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يكشف لمصراوي حقيقة طلب ضم أزارو من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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