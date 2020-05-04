رئيس النجم الساحلي يتوسط للإفراج عن حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):
ذكرت تقارير إعلامية في تونس اليوم الاثنين أن رئيس نادي النجم الساحلي التونسي يتوسط للإفراج عن لاعبه السابق حمدي النقاز الذي يواجه حكما بالسجن بسبب تهجمه على شرطي.
وتوسط رئيس النادي رضا شرف الدين لدى الشرطي المتضرر من أجل إسقاط دعواه ضد اللاعب، بحسب ما ذكرت إذاعة "جوهرة" الخاصة اليوم.
ونشرت الإذاعة نسخة من مذكرة اسقاط الدعوى التي قدمها الشرطي، ما يمهد لإلغاء الحكم الذي صدر بحق اللاعب.
وكانت الشرطة أوقفت النقاز منذ 22 ابريل الماضي بسبب قيادة سيارته من دون ترخيص في فترة حظر التجوال الليلي، وتهجمه على شرطي.
وأصدرت محكمة في مدينة سوسة حكما بسجن النقاز أربعة أشهر، لكن محامي اللاعب تقدم بطعن ضد الحكم.
ولم تنظر المحكمة بعد قرار إسقاط الدعوى من قبل الشرطي.
وكان النقاز غادر فريق الزمالك المصري في ديسمبر بسبب خلاف مالي ليلتحق بنادي سودوفا الليتواني.
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