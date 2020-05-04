فيفا يخطر الاتحادات بموقف مواليد 97 من أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين أن اللاعبين الرجال المولودين في عام 1997 سيكون بإمكانهم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت لتقام في العام المقبل، على الرغم من أنهم سيكونوا تخطوا السن القانوني.

وذكر فيفا أنه أبلغ اتحاداته الأعضاء بناء على التوصية التي قدمتها للمرة الأولى مجموعة العمل، والتي تطلبت موافقة نهائية من اللجنة الأولمبية الدولية.

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وتقام منافسات كرة القدم للرجال تحت 23 عاما رغم أن كل فريق بإمكانه أن يدفع بثلاثة لاعبين فوق السن، فيما تقام منافسات السيدات بدون وجود قيود على السن.

وتم تأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا، مما يعني أن اللاعبين المولودين في 1997 سيكونون تخطو السن، ولكن فيفا قرر أن هؤلاء الذين كان بإمكانهم المشاركة في بطولة العام الحالي سيتمكنون من المشاركة في العام المقبل.

ورحب ستيفن كونتز مدرب المنتخب الأولمبي الألماني بالقرار وقال "سعيد للغاية للاعبين، لانهم حققوا إنجاز التأهل من خلال احتلال المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما في 2019".